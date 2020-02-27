США никогда не признают претензии России на суверенитет над Крымом — Помпео

Государственный секретарь США Майкл Помпео в шестую годовщину оккупации Крыма Россией выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил четкую позицию своего государства: полуостров принадлежит Украине.

Соответствующее заявление обнародовал Государственный департамент США.

"Соединенные Штаты подтверждают: Крым — это Украина. Как подчеркнуто в нашей Крымской декларации в июле 2018 года, США никогда не признают претензий РФ на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", — отметил Помпео.

Он подчеркнул, что оккупация Крыма и усиление милитаризации полуострова "являются угрозой для общей безопасности", а притеснения оккупационными властями прав и свобод жителей Крыма недопустимы.

"Россия бросила в заключение более 80 человек из Крыма, в том числе представителей крымскотатарской общины. Некоторые из них подверглись пыткам за мирное противостояние оккупации", — констатировал госсекретарь.

Также Помпео напомнил о том, что крымские татары продолжают подвергаться преследованиям и неоправданным набегам на свои дома и мечети. Оккупационная власть запугивает их, ограничивает проведение культурных мероприятий и криминализирует Меджлис. Кроме того, Россия принудительно мобилизовала почти 20 тысяч крымчан, нарушая международное право.

"США призывают Россию освободить всех украинцев, которых она неправомерно заключила за мирное инакомыслие, а также прекратить нарушения фундаментальных свобод в Крыму", — подчеркнул глава Госдепа.

Читайте также: Трамп продлил санкции против РФ

Кроме того, он добавил, что в течение 6 лет Россия пытается ложью и дезинформацией легитимизировать аннексию — однако эти усилия обречены на провал.

"Мир никогда не забудет российского вторжения в Украину, которое продолжается. США осуждают незаконные действия России в Крыму, ее агрессию против Украины на Донбассе, и будут сохранять в силе санкции против РФ, пока она не вернет Крым под контроль Украины и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений", — подчеркнул государственный секретарь США.

Напомним, в декабре Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию прекратить нарушения прав человека в АР Крым и городе Севастополь. Резолюцию поддержали 65 стран, против — 23 страны.