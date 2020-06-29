Политика 1 час назад

Евросоюз продлил экономические санкции против России из-за агрессии в Украине

Речь идет о секторальных санкциях против РФ, которые ЕС ввел в июле 2014 года за "дестабилизирующие действия России в Украине"

Флаги ЕС и России. Фото: globallookpress.com Флаги ЕС и России. Фото: globallookpress.com
Флаги ЕС и России. Фото: globallookpress.com

Европейский Союз принял окончательное решение о продлении санкций против России еще на полгода — до 31 января 2021 года.

Соответствующее решение принял в понедельник, 29 июня, Совет Евросоюза, сообщает его пресс-служба.

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В частности, речь идет о секторальных санкциях против РФ, которые ЕС ввел в июле 2014 года. Они были введены за "дестабилизирующие действия России в Украине", а их снятие привязано к выполнению Москвой Минских договоренностей.

В частности, санкции ограничили доступ государственных финансовых учреждений из РФ на финансовые рынки Евросоюза, наложили эмбарго на торговлю оружием, установили запрет на экспорт товаров двойного назначения, а также ограничили доступ России к высокотехнологичным товарам, особенно в нефтедобывающем секторе.

Санкции заключили сроком на полгода и с декабря 2014 года постоянно продолжали.

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Известно, что 19 июня 2020 года политическое решение о продлении этих санкций принял Европейский совет — конференция лидеров стран-членов ЕС. Теперь в юридическую силу оно вступит после публикации в официальном вестнике Евросоюза.

Также напомним, что 18 июня Совет ЕС продлил на год санкции против России, введенные в связи с незаконной аннексией украинского Крыма.

Ранее сообщалось, что Конгреcc США может выделить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе.

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