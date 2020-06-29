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5 минут назад

Украина обещает санкции организаторам голосования об изменениях в конституцию РФ в Крыму

В МИД предупредили, что это голосование будет иметь для России политические и правовые последствия

Российский избирательный участок в Крыму. Фото: kp.ru Российский избирательный участок в Крыму. Фото: kp.ru
Российский избирательный участок в Крыму. Фото: kp.ru

Проведение голосования о внесении изменений в конституцию РФ в Крыму является незаконным и будет иметь для России политические и правовые последствия.

Украина уже обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования", заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, международное сообщество имеет большое влияние на соответствующие действия России. Оно может как осудить РФ, так и расширить санкции и политическое давление.

"Организация голосования на оккупированной территории украинского Крыма, а также организация участия в голосовании лиц, являющихся владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для России политические и правовые последствия", — сказал Боднар.

Замглавы МИД также надеется на то, что граждане Украины, которые вынужденно находятся на оккупированных территориях, воздержатся от участия в незаконном голосовании с точки зрения международного права.

Как известно, в России от 25 июня начали голосовать за поправки к конституции РФ. Их принятие "обнулит" президентские сроки действующего президента России Владимира Путина и сможет позволить ему оставаться на этой должности до 2036 года.

Как сообщалось, в Верховной Раде Украины просят усилить санкции против России из-за голосования в Крыму по правках к Конституции РФ.

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Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что изменение конституции Российской Федерации не помешает деоккупации Крыма.

Напомним, 10 марта 2020 года Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков — за нее проголосовали 380 депутатов, 43 — против, один воздержался.

Одобренная норма предполагает обнуление президентских сроков и "применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ", тем самым не исключая для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Таким образом, принятая поправка позволит президенту России Владимиру Путину переизбираться вновь после внесения изменений в Конституцию.

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