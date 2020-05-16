Политика 50 минут назад

Украина ввела санкции против ряда учреждений России и Крыма

Под санкциями, в частности, оказались Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Московский государственный университет

Флаги Украины и РФ. Фото: из открытых источников Флаги Украины и РФ. Фото: из открытых источников
Флаги Украины и РФ. Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский расширил список антироссийских санкций, включив в него ряд музеев, университетов, научных и общественных организаций РФ и аннексированного Крыма.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

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В частности, под санкциями оказались Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Московский государственный университет.

Известно, что среди прочего ограничительные меры предусматривают запрет на любые контакты с организациями, попавшими в санкционный список, включая культурные обмены и научные конференции.

Указано, что также под санкциями оказались учреждения, расположенные в оккупированном Россией Крыму.

Предполагается, что введенные ограничения будут действовать в течение 3 лет.

Ознакомиться с полным списком учреждений и организаций, на которые теперь распространяются санкции, можно по этой ССЫЛКЕ.

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Напомним, работающие в сфере IT компании ООО "Монт УА", "Сапран Украина", "Гисинфо", а также 9 фирм из группы компаний "Парус" исключены из украинского санкционного списка, куда они были включены решением Совета нацбезопасности и обороны Украины и указом президента Петра Порошенко в 2017 году.

Также сообщалось, что владелец морских грузовых терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения" Алексей Федорычев исключен из списка лиц, к которым были применены специальные экономические и другие ограничительные санкции.

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