Зеленский снял антироссийские санкции с 12 компаний

Работающие в сфере IT компании ООО "Монт УА", "Сапран Украина", "Гисинфо", а также 9 фирм из группы компаний "Парус" исключены из украинского санкционного списка, куда они были включены решением Совета нацбезопасности и обороны Украины и указом президента Петра Порошенко в 2017 году.

Соответствующее решение СНБО от 14 мая 2020 года президент Владимир Зеленский ввел в действие своим указом в тот же день и обнародовал на сайте главы государства, сообщает "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, санкции сняты с компаний "Парус-Спецпроект", "Парус-2", "Парус-Впровадження", "Парус-Мисто", "Парус-Прикарпатье", "Парус-Донбасс", "Центр информационных технологий "Парус-Единение", "Южный Парус" и ООО "Парус-Лев".

Ранее группа компаний "Парус", которая предлагает ПО для управления предприятием и является конкурентом "1С", протестовала против включения ее в санкционный список и заявляла, что с середины 2003 года разрабатывает исключительно национальный программный продукт.

На время введения санкций на сайте группы компаний указывалось, что она включала региональную сеть из 28 региональных представительств и более 20 дилерских компаний. Общее количество ее сотрудников превышало 550, из которых более 250 работали в Киеве.

При этом количество инсталляций превышает 200 тысяч, а в числе клиентов были указаны Администрация президента, СБУ, Минюст, Минобороны, МВД, Минэкономики, Госфининспекция, МИД, АМКУ, Верховный Суд. Также среди клиентов назывались "Укртелеком", "Укрнафта", "Укргазвыдобування", крупные производственные, страховые, транспортные и торговые компании.

Известно, что ООО "Сапран Украина" некогда было связано с российской компанией "Сапран Групп", специализирующейся на внедрении IТ-решений для бизнеса на платформах SAP, Qlik, PROGNOZ, а также на базе собственных разработок.

Как отмечается, "Сапран Украина" также оспаривала решение о включении ее в санкционный список как безосновательное. Среди клиентов IT-консалтинга "Сапран-Украина" были "МТС-Украина", "Метинвест" и "Альфа-Банк".

В свою очередь ООО "Гисинфо" занимается геоинформационными системами, в частности, геодезической информационной системой "Геопроект 5". В свое время российская компании "КБ Панорама" указывала ее в качестве своего представительства в Украине.

Сообщается, что компания "Монт УА" также занималась предоставлением услуг IT-консалтинга и продаж программного компьютерного обеспечения, и ее название созвучно с известным российским дистрибьютором ПО "MONT", которая ранее была представлена в Украине. В настоящее время сайт "Монт УА" не работает.

Таким образом, президент Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Читайте также: Украинцы стали чаще посещать запрещенные в Украине сайты со смартфона

Ранее в СНБО заявили, что проект указа президента относительно применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов передан в Офис президента. При этом он содержит изменения, по сравнению с перечнем 2017 года.

Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Также санкции введены против российской IT-компаний ABBYY и "1С", корпорации "Парус", ООО "Софтлайн Групп", концерна "Созвездие".

Блокирование активов, запрет на транзакции и вещание также введены против крупнейших российских телерадиокомпаний: "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, ТНТ, "Звезда", телеканал Life, "Наше радио". Запрет был введен на 3 года.