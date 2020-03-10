Политика 1 час назад

Путин сможет и дальше быть президентом РФ: Госдума приняла соответствующую поправку

Российские депутаты одобрили обнуление президентских сроков

Путин сможет и дальше быть президентом РФ: Госдума приняла соответствующую поправку Путин сможет и дальше быть президентом РФ: Госдума приняла соответствующую поправку
Фото: Госдума РФ

Государственная дума 10 марта 2020 года приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков — за нее проголосовали 380 депутатов, 43 — против, один воздержался. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Одобренная норма предполагает обнуление президентских сроков и "применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ", тем самым не исключая для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Таким образом принятая поправка позволит президенту России Владимиру Путину переизбираться вновь после внесения изменений в Конституцию.

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Норму предложила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова — поправку приняли через двадцать минут после официального внесения. Перед этим Владимир Путин, выступая перед депутатами, поддержал идею обнуления своих сроков при условии, что Конституционный суд сочтет это не противоречащим основному закону.

"Второе предложение (об обнулении президентских сроков — Delo.ua), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов", — пояснил Путин.

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Напомним, в конце января Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации. По словам Путина он обеспечит "больший баланс между ветвями власти", однако в реальности усиляет полномочия президента, позволяя ему влиять на исполнительную, законодательную, судебную и региональную власти.

Так, в случае принятия конституционной реформы российский гарант сможет инициировать отстранение судей Конституционного и Верховного суда, законы, увольнять премьера без отставки всего правительства, а назначать — без согласия парламента, также у него будет право назначать силовых министров и региональных прокуроров.

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