США одобрили продажу Украине 16 боевых патрульных катеров

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Тwitter.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности ВМС ВСУ, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые и далее прочно поддерживают Украину!" — отметил глава МИД.

По его словам, Mark VI — это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий. При этом катер может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км/ч).

Как уточнил Кулеба, 6 катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности по соответствующим программам, а остальные Украина сможет приобрести у США за деньги оборонного бюджета.

"Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и обороны и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, взаимно совместимые с НАТО Вооруженные силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии", — убежден министр.

Как сообщалось, в июне правительство США провело необходимые процедуры для утверждения продажи Украине 16 патрульных катеров Mark VI, а также связанного с ними оснащения ориентировочной стоимостью $600 млн.

По данным Агентства по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности США, кроме 16 боевых катеров, Украине будут проданы 32 орудия MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR); 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-мегаметровой локационной системой; 16 идентификационных систем IFF; 40 орудий MK44; коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запасные и ремонтные части; инструменты и испытательное оборудование и прочее.

Как отметили в Вашингтоне, это будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности США путем повышения обороноспособности страны-партнера, которая остается "фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Напомним, в течение 2019 года США и страны ЕС оказали военную помощь для Вооруженных Сил Украины на общую сумму около $143 млн.