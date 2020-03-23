Промышленность 1 час назад

В Украине успешно испытали новые десантно-штурмовые катера "Кентавр" (ФОТО и ВИДЕО)

Первые два катера типа "Кентавр" станут в ряды военного флота в ближайшее время

В Украине успешно испытали новые десантно-штурмовые катера "Кентавр" (ФОТО и ВИДЕО) В Украине успешно испытали новые десантно-штурмовые катера "Кентавр" (ФОТО и ВИДЕО)
Фото: пресс-служба Минобороны

В море прошли ходовые швартовые испытания двух десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр", построенных в 2019 году для нужд ВМС Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

На этапе ходовых испытаний десантно-штурмовые катера проверяли стрельбу авиационных реактивных систем залпового огня с неуправляемой ракетой С-8. Для использования в море установки были модифицированы, чтобы дать возможность оператору удерживать цель при волнении моря.

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Несмотря на шторм в 2-3 балла, ракеты поразили береговую цель на расстоянии в несколько километров.

Сам катер стал несколько тяжелее, но при этом повысил мореходные возможности в штормовых условиях.

Благодаря водометам, бронированные десантно-штурмовые катера, вооруженные четырьмя десятками ракет каждый, способные разгоняться до 30 узлов, проведя дальний и ближний залпы, быстро приблизиться к берегу и высадить штурмовую группу в количестве до 36 человек.

В Минобороны отметили, что эти характеристики вполне устраивают Командование ВМС, а главное — являются достойным ответом устаревшим большим десантникам ЧФ РФ, которые гораздо медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс.

Первые два катера типа "Кентавр" станут в ряды военного флота в ближайшее время. Третий такой катер пока находится на стадии строительства.

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