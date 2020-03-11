США и Евросоюз предоставили военную технику для украинской армии почти на 150 млн долларов

В течение 2019 года Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза оказали военную помощь для Вооруженных Сил Украины на общую сумму около 143 миллионов долларов. Такую информацию предоставили в Главном управлении военного сотрудничества и верификации ВСУ на запрос проекта "Марлин".

В рамках международной военной помощи ВСУ от США получили бронированные автомобили типа HMMWV и корабли типа Island.

Также США и страны Евросоюза предоставили оборудование связи, навигационное оборудование для кораблей BMC, РЛС контрбатарейной борьбы, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, палатки, мобильные системы освещения, средства индивидуальной защиты личного состава, оборудование разминирования, медицинское оборудование, а также различные запасные части к техническим средствам, которые уже были получены ранее.

Ранее Конгресс Соединенных Штатов Америки уведомил о планах Министерства обороны относительно новой поставки Украине военного вооружения на 125 млн долларов. Указано, что Пентагон планирует предоставить Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику.

Напомним, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу внести в бюджет на 2020 год 250 млн долларов для обеспечения безопасности Украины, включая передачу противотанковых ракетных комплексов Javelin. В частности планировалась продажа 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетных пусковых установок.

В октябре 2019 года Конгресс Соединенных Штатов Америки предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов.

В сентябре 2019 года Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов.