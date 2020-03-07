США намерены предоставить Украине вооружение на $125 млн

Конгресс Соединенных Штатов Америки уведомили о планах Министерства обороны относительно новой поставки Украине военного вооружения на $125 млн.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным источников канала в Конгрессе и Белом доме, речь идет о половине первого транша военной помощи Украине в размере $250 млн.

Указано, что Пентагон планирует предоставить Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику. При этом сроки не называются.

"Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, которую рассматривает Конгресс", — заявила официальный представитель Пентагона Карл Глисон.

Ранее сообщалось, что США сохранят объемы финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона в 2021 году. Вашингтон намерен сразу выделить $115 млн на программу иностранного военного финансирования Госдепартамента и $250 млн по линии Пентагона.

Также известно, что Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на $738 млрд, который включает выделение $300 млн военной помощи Украине.

Напомним, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу внести в бюджет на 2020 год 250 млн долларов для обеспечения безопасности Украины, включая передачу противотанковых ракетных комплексов Javelin. В частности планировалась продажа 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетных пусковых установок.

В сентябре 2019 года Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов.

Как известно, в 2018 году Украина купила у США 210 противотанковых ракет Javelin и соответствующих переносных пусковых комплексов стоимостью в 47 млн долларов.