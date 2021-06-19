СМИ заявили о приостановке военной помощи США для Украины, в Белом доме отрицают

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США решили приостановить военную помощь для Украины на $100 млн, которую планировали предоставить Киеву в ответ на стягивание российских войск на границу с Украиной и в оккупированный Крым.

Совет национальной безопасности США якобы решил приостановить помощь, поскольку Россия объявила об отводе войск.

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В свою очередь в администрации президента США Джозефа Байдена опровергли эту информацию.

"Информация о том, что мы задерживаем помощь Украине в области безопасности, является вздором", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она рассказала, что перед встречей Байдена и главы РФ Владимира Путина США предоставили Украине пакет помощи в области безопасности на сумму $150 млн, включая летальное оружие.

А теперь, по словам Псаки, Вашингтон предоставил остальную помощь, которую Конгресс выделил в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности.

"Как президент Байден сказал президенту Путину, мы будем твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", — заверили в Белом доме.

В целом с 2014 года США предоставили Украине военную помощь более чем на 2,5 млрд грн, напомнили в Пентагоне. В 2021 году США уже передали украинскому флоту новые скоростные катера и надувные лодки.

Как сообщалось, в 2020 году Штаты передали Украине новую партию ракет Javelin, раций и боеприпасов более чем на 60 млн грн и палаточный городок стоимостью $1,5 млн.

Напомним, в начале апреля 2021 года Россия начала стягивать войска к украинским границам на пяти направлениях.

После этого президент США Джозеф Байден призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий против Украины.

С аналогичными заявлениями перед этим выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Европейский Союз.

Как сообщалось, в конце апреля российские войска отвели только от административной границы с Крымом.