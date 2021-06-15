Путин рассказал, с какой целью разместил российские войска у границ Украины

Президент России Владимир Путин объяснил, почему к украинским границам были стянуты российские войска.

По его словам, РФ проводит военные учения на своей территории, заявил он в интервью NBC.

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Как отметил Путин, НАТО регулярно проводит военные учения у границы с Россией. В частности, учения на Аляске, по его словам, проходили недалеко от российской территории.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?" — отметил глава РФ.

При этом Путин объяснил размещение своих войск возле границ Украины проведением учений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полный отвод российских войск не состоялся и уровень военной угрозы остается высоким.

Напомним, в начале апреля 2021 года Россия начала стягивать войска к украинским границам на пяти направлениях.

После этого президент США Джозеф Байден призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий против Украины.

С аналогичными заявлениями перед этим выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Европейский Союз.

Как сообщалось, в конце апреля российские войска отвели только от административной границы с Крымом.