США начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI в 2022 году — президент

Соединенные Штаты Америки в 2022 году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины в Одессе.

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"Украина вместе с США, с Великобританией, Турецкой Республикой и многими нашими друзьями и другими странами активно реализует совместные масштабные проекты относительно обновления нашего корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава... В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", — заявил глава государства.

По его словам, много лет шли разговоры о необходимости нового пункта базирования для патрульных катеров, и "мы отказались от разговоров и приступили к реальной работе".

"В порту "Пивденный" формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управление дивизиона кораблей, базируются два катера типа "Island" и ожидается пополнение еще не менее тремя катерами, которые сейчас проходят модернизацию в США", — доложил Зеленский.

Он уточнил, что конкретными мероприятиями наполняется и подписанный в 2020 году Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Великобританией: в краткосрочной перспективе, по его словам, украинский флот пополнится противоминными кораблями и современными ракетными катерами.

Президент также отметил, что возрождение украинского флота в последние годы — "это доказательство наших реальных действий для решения оборонных задач и задач в сфере безопасности".

"У нас есть реформированные органы военного управления флота, которые активно внедряют стандарты НАТО. Четыре экипажа патрульных катеров от командира до матроса ранее прошли курсы подготовки в США и показали высокие показатели совместимости с экипажами кораблей Альянса", — уточнил глава государства.

Зеленский напомнил, что год назад в Украине обсуждали и считали показатели для формирования военно-морской базы на Азовском море.

"И уже сегодня военно-морская база "Восток" в Бердянске наращивает способности и активно развивает свою инфраструктуру. А состав наших сил на Азове усилен еще двумя боевыми катерами", — сообщил президент.

Он добавил, что в Украине также продолжается активное наращивание боевых возможностей военного флота за счет отечественных образцов вооружения и отечественной техники.

Глава государства напомнил, что ранее в Украине были успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс "Нептун", который дает возможность достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

"Наша гордость — морская пехота — шаг за шагом обновляет парк боевой техники в сотрудничестве с международными партнерами, совершенствует боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации... Таких примеров эффективного и результативного взаимодействия с нашими иностранными партнерами — уже десятки, за что я хочу искренне поблагодарить каждую страну, каждого из наших партнеров", — заключил Зеленский.

Как известно, 4 июля в Украине отмечается День Военно-морских сил ВСУ и День работников морского и речного флота.

Напомним, в июне 2020 года правительство США провело необходимые процедуры для утверждения продажи Украине 16 патрульных катеров Mark VI, а также связанного с ними оснащения ориентировочной стоимостью $600 млн.

По данным Агентства по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности США, кроме 16 боевых катеров, Украине будут проданы 32 орудия MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR); 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-мегаметровой локационной системой; 16 идентификационных систем IFF; 40 орудий MK44; коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запасные и ремонтные части; инструменты и испытательное оборудование и прочее.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет.