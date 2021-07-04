Зеленский: Украина не позволит России ограничивать свободу судоходства в Черном море

Президент Владимир Зеленский обещает не допустить ограничения свободы судоходства в Черном море со стороны России.

Об этом он заявил во время выступления в Одессе 4 июля.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Президент подчеркнул, что украинская сторона будет отстаивать нормы и принципы международного права.

По словам главы государства, военные учения Sea Breeze, которые сейчас Украина вместе с международными партнерами проводит в Черном море, демонстрируют украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, усиливающихся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий РФ.

"Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы недопустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства", — заявил Зеленский.

Он также отметил, что нынешние учения Sea Breeze являются самыми масштабными за всю историю их существования.

"В той или иной роли в них, кроме Украины и США, участвуют Великобритания, Турция, Германия, Франция, Грузия, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Канада, Австралия, Израиль, Италия, Дания, Швеция, ОАЭ, Япония, много-много наших партнеров, друзей стран-членов Альянса", — перечислил президент.

По его убеждению, эти учения являются очередным испытанием для украинских военных моряков на совместимость с лучшими флотами мира и проверкой качества их действий в составе многонационального соединения.

Зеленский заметил, что в целом во время проведения совместных учений с партнерами, странами НАТО, наблюдается рост совместимости органов управления, кораблей и подразделений, утверждение стратегического курса Украины относительно членства в НАТО.

Как считает глава государства, главное, чего достигается на таких учениях, — это защита моря и приморских областей Украины.

Напомним, до этого в ВМС Украины заявляли, что не исключают провокаций со стороны России во время военных учений Sea Breeze в Черном море.

Как сообщалось, посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море: россияне просили американцев отказаться от участия в них.

Напомним, 23 июня 2021 года в Министерстве обороны России сообщили, что военные открыли якобы предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender. Там подчеркнули, мол, корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент.

В свою очередь в Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не проводили предупредительных выстрелов по их эсминцу Defender в Черном море.