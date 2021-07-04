Командующий ВМС Украины допускает провокации России на военных учениях Sea Breeze

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключает провокаций со стороны России во время военных учений Sea Breeze в Черном море.

Об этом контрадмирал заявил в интервью "Радио Свобода".

Указано, что эти учения Украина проводит вместе с международными партнерами.

Как рассказал Неижпапа, вдоль побережья оккупированного Крыма находятся боевые корабли российского Черноморского флота, а с апреля 2021 года там же постоянно базируются корабли Балтийского и Северного флотов РФ.

Российские корабли, по словам контрадмирала, наблюдают за действиями участников военных учений Sea Breeze.

"Таким образом, провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют отработанные процедуры", — пояснил командующий ВМС Украины.

Ранее российская армия устроила маневры авиации над Черным морем, где проходят учения Sea Breeze.

Перед этим в Черном море начала военные учения российская подводная лодка.

Как сообщалось, посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море: россияне просили американцев отказаться от участия в них.

Напомним, 23 июня 2021 года в Министерстве обороны России сообщили, что военные открыли якобы предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender. Там подчеркнули, мол, корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент.

В свою очередь в Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не проводили предупредительных выстрелов по их эсминцу Defender в Черном море.