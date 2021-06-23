Британцы заявили, что Россия не стреляла по их эсминцу: "Они проводили учения"

В Министерстве обороны Британии заявили, что российские военные не проводили предупредительных выстрелов по их эсминцу Defender в Черном море.

При этом там выразили уверенность, что это были военные учения РФ, следует из официального ответа пресс-службы британского ведомства в Twitter.

По данным Минобороны, военные РФ, вероятно, "проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море".

Причем подчеркивается, что о своей деятельности "они могли заранее предупредить морское сообщество".

"В HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывались бомбы", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Британии заверили, что их корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом.

Напомним, 23 июня 2021 года в Министерстве обороны России сообщили, что военные открыли якобы предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender. Там подчеркнули, мол, корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент.

Известно, что российские бомбардировщики якобы использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для "прекращения действия" судна. По заявлениям самих же россиян, обстрелы проводили сторожевой корабль и самолет Су-24М.

В свою очередь в МИД Украины отметили, что такая ситуация стала наглядным доказательством украинской позиции о необходимости качественно нового взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море.

Как сообщалось, британский эсминец HMS Defender D36 вошел в Черное море 14 июня 2021 года вместе с нидерландским фрегатом HNMLS Evertsen F805 ВМС. Там они присоединились к американскому эсминцу УРО USS Laboon, все три корабля готовились к международным учениям Sea Breeze-2021.