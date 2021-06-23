Россия призвала США отказаться от участия в учениях Sea Breeze-2021 в Черном море

Посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

Россияне просят американцев отказаться от участия в них, сообщает пресс-служба посольства.

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В частности, в дипломатическом ведомстве РФ заявили о якобы агрессивном характере учений Sea Breeze, который "никак не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе".

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море", — говорится в сообщении.

По мнению посольства России, такие учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

Известно, что Украина в этом году проведет учения Sea Breeze 2021 с рекордным количеством стран-участниц. Предполагается, что всего в военных учениях примут участие 32 страны.

Напомним, в Украине в 2021 году запланировано проведение 7 международных военных учений, для чего предусмотрено 38,6 млн грн.

Как сообщалось, в регионе Балтийского моря в начале июня 2021 года прошли крупные военные учения НАТО и США. Всего в маневрах приняли участие около 4000 военных.