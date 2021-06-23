Происшествия 20 минут назад

Россия призвала США отказаться от участия в учениях Sea Breeze-2021 в Черном море

В Москве считают, что такие учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве"

Фото: twitter.com/RussiaInUSA Фото: twitter.com/RussiaInUSA
Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

Россияне просят американцев отказаться от участия в них, сообщает пресс-служба посольства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, в дипломатическом ведомстве РФ заявили о якобы агрессивном характере учений Sea Breeze, который "никак не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе".

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море", — говорится в сообщении.

По мнению посольства России, такие учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

Известно, что Украина в этом году проведет учения Sea Breeze 2021 с рекордным количеством стран-участниц. Предполагается, что всего в военных учениях примут участие 32 страны.

Читайте также:
Путин рассказал, с какой целью разместил российские войска у границ Украины

Напомним, в Украине в 2021 году запланировано проведение 7 международных военных учений, для чего предусмотрено 38,6 млн грн.

Как сообщалось, в регионе Балтийского моря в начале июня 2021 года прошли крупные военные учения НАТО и США. Всего в маневрах приняли участие около 4000 военных.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Нью-Йорке молодым бездомным будут раздавать по $1250 в месяц, стимулируя уйти с улицы
В Нью-Йорке молодым бездомным будут раздавать по $1250 в месяц, стимулируя уйти с улицы
В Киеве снова пылевая буря: облако пыли принесло из России (ВИДЕО)
В Киеве снова пылевая буря: облако пыли принесло из России (ВИДЕО)
Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году
Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  2. Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году

  3. Украина имеет самые высокие риски засухи среди всех стран мира — исследование

  4. Билеты на фестиваль Atlas Weekend будут продавать в виде NFT на новом маркетплейсе Binance

  5. Вкладчики банка "Аркада" перекрыли улицу в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...