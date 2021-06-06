В Балтийском море начались масштабные военные учения НАТО и США (ВИДЕО)

В регионе Балтийского моря в воскресенье, 6 июня, начались крупные военные учения НАТО и США.

В учениях принимают участие около 4000 военных, сообщает DW.

"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу способности к сотрудничеству", — заявил командующий маневрами, американский вице-адмирал Джин Блэк.

При этом Центр информации ВМС Германии в Киле информирует, что в маневрах Baltops участвуют военные из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов. Кроме 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.

Указано, что маневры начались у берегов Дании, впоследствии учения будут переноситься дальше на восток.

Подчеркивается, что впервые в программу внесли отработку оборонительных тактик против кибератак.

Кроме того, возле побережья Литвы планируется провести десантную операцию.

Как отмечается, учения продлятся до 18 июня. Они регулярно проходят в балтийском регионе, начиная с 1972 года.

Kursen satt mot Baltops för HMS Karlstad. Under 13 dygn övar 18 nationer och 4000 sjömän för femtionde gången. #BALTOPS50 pic.twitter.com/eNTLW96I5P — Jimmie Adamsson (@jimmieadamsson) June 4, 2021

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией. Он предостерег президентов РФ и Беларуси от дестабилизации на восточном фланге НАТО.

Перед этим Столтенберг решил ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО.

Напомним, для Украины подготовили обновленный пакет Целей партнерства с НАТО, который содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года.