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В Балтийском море начались масштабные военные учения НАТО и США (ВИДЕО)

Всего в учениях Baltops принимают участие около 4000 военных из 18 стран

Фото: twitter.com/deutschemarine Фото: twitter.com/deutschemarine
Фото: twitter.com/deutschemarine

В регионе Балтийского моря в воскресенье, 6 июня, начались крупные военные учения НАТО и США.

В учениях принимают участие около 4000 военных, сообщает DW.

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"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу способности к сотрудничеству", — заявил командующий маневрами, американский вице-адмирал Джин Блэк.

При этом Центр информации ВМС Германии в Киле информирует, что в маневрах Baltops участвуют военные из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов. Кроме 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.

Указано, что маневры начались у берегов Дании, впоследствии учения будут переноситься дальше на восток.

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Подчеркивается, что впервые в программу внесли отработку оборонительных тактик против кибератак.

Кроме того, возле побережья Литвы планируется провести десантную операцию.

Как отмечается, учения продлятся до 18 июня. Они регулярно проходят в балтийском регионе, начиная с 1972 года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией. Он предостерег президентов РФ и Беларуси от дестабилизации на восточном фланге НАТО.

Перед этим Столтенберг решил ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО.

Напомним, для Украины подготовили обновленный пакет Целей партнерства с НАТО, который содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года.

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