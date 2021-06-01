Зеленский раскритиковал "хрупкое, как рассыпающийся ЕС, НАТО" за страхи принять Украину

Президент Владимир Зеленский считает недальновидным отношение стран НАТО к возможности принять в состав организации Украину, которую им тут же придется защищать военным путем от внешней агрессии.

По мнению главы государства, это демонстрирует хрупкость альянса, подобную той, что уже продемонстрировал Европейский союз, и способно привести в итоге к Третьей мировой войне. Об этом он рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном также его пресс-службой.

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"Я считаю, что это нецивилизованное, несовременное, неправильное отношение к безопасности человечества. Тот политический эгоизм, который есть сегодня из-за этих страхов, может привести именно к Третьей мировой войне. Не может быть такой позиции: "Посмотрим". Да, никто не хочет, но мы уже имеем эту ситуацию", — заявил Зеленский.

При этом президент выразил недовольство тем, что в НАТО не ценят роль Украины в отстаивании, по его словам, принципов европейской цивилизации.

"Мне кажется, что это не совсем справедливо — мы же защищаем, мы — стена безопасности, стена этой философии существования европейской цивилизации, прав и свобод человека", — считает Зеленский.

В то же время глава государства убежден, что Россия не решится на войну с НАТО в случае вступления туда Украины, но будет поддерживать конфликты в странах бывшего СССР, которые в альянс не входят, в частности в Молдове, Грузии и самой Украине.

"Наоборот, я считаю, что это запугивание. Россия не будет воевать с Европой. Россия воюет с бывшими странами СНГ или СССР. Я не желаю такого нашим друзьям, но надо посмотреть на страны Балтии. А что мы будем делать со странами Балтии, маленькими, прекрасными, которые точно упадут перед российской агрессией, если она будет? А они — члены НАТО. Что тогда все будут делать? Пока Россия не нападала на ЕС и страны-члены НАТО", — указал он.

С другой стороны, на вопрос, инициирует ли сама Украина автоматическое применение статьи 5 Североатлантического договора в случае ее вступления в альянс, Зеленский дал понять, что это возможно.

"Я думаю, что это вопрос переговоров. Украина не хочет воевать. А если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну-члена НАТО кто-то нападет, если они боятся, что придется защищать, тогда вопрос в целом к ​​этой конструкции. Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? Тогда в чем ее ценность?" — задался вопросом он.

По словам президента, если в НАТО часть стран хочет видеть Украину в составе организации, а несколько стран, находящихся в хороших отношениях с Россией, не хотят этого, то возникает вопрос к целостности альянса.

"Опять вопрос к этой конструкции: такая ли она сильная и мощная? Я считаю, что это хрупкость этой конструкции. И проведите параллель с ЕС, где эта хрупкость уже показала результаты. Великобритания вышла из ЕС. ЕС без Великобритании стал крепче? Точно нет. Это уже не "арочная" конструкция, которая является самой прочной в мире. Это конструкция, которая рассыпается", — заявил глава государства.

Напомним, что Зеленский при этом считает, что вопрос членства Украины в НАТО может быть включен в повестку дня нового международного переговорного процесса по Украине, как и вопрос достройки российского газопровода "Северный поток-2".

Отметим также, что ранее украинский президент уже выступал в западных СМИ с критикой стран НАТО, в частности обвинял США и Великобританию в предательстве Украины из-за Будапештского меморандума.

Как заявлял президент Польши Анджей Дуда в начале мая, вопрос дорожной карты, которую Украина должна выполнить для членства в НАТО, будет обсуждаться на саммите организации в июне. В то же время спустя несколько дней стало понятно, что сама Украина участвовать в мероприятии не будет.