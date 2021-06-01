"Крым, труба и членство в НАТО": Зеленский инициирует новый формат переговоров по Украине

Президент Владимир Зеленский инициирует создание с участием США и Европейского союза нового международного формата переговоров вокруг украинской проблематики, которая включала бы вопросы и Крыма, и газопровода "Северный поток-2", и членства Украины в НАТО. Об этом он рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном также его пресс-службой.

"Украина может иметь план "Б", когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в чем-то условном вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки — Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью. Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа", — заявил президент.

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По его словам, у украинской стороны "есть понимание" такого плана, и он лично собирался обсудить его с президентом США Джозефом Байденом.

"Это уже за пределами Нормандского формата... Этот план говорит о том, что мы сегодня останавливаем войну, сегодня гарантируем Украине безопасность, сегодня решаем вопросы энергетической безопасности, кроме территориальной целостности. И если мы сегодня делаем — это быстрая альтернатива. Она не о геополитике, она о сохранении людей, прекращении выстрелов, сохранении жизней, нашей армии", — отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что это вопрос "диалога с большими политическими игроками", в том числе о возможном "быстром плане" относительно членства Украины в НАТО или какого-то ее альтернативного особого статуса относительно альянса.

"Мы можем говорить об этом, мы понимаем европейские страны, которые опасаются нашего членства в альянсе. Но мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, снова не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции из России. А это кое-кто из европейцев хочет сделать", — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что такой пакет договоренностей должен был бы включать и гарантии военного характера, и вопросы энергетической безопасности, "и все остальное", в том числе решение вопроса Донбасса, являющихся предметом переговоров в Нормандском формате.

"Это не может быть альтернативой, потому что это более глобальный формат, чем Нормандский. То, что должна решить "Нормандская четверка", станет частью этого плана. Потому что Нормандский формат — именно о востоке Украины. Он не о Крыме, не о "трубе", не о гарантиях нашей безопасности, он не о членстве в НАТО или особом статусе партнерства с НАТО", — сказал он.

В то же время в Нормандском формате Зеленский на сегодня видит как отсутствие серьезного взаимодействия с российской стороны, так и боязнь Германии и Франции хотя бы признать Россию стороной конфликта. При этом, по словам президента, такой формат — это всего лишь "технический круглый стол, за которым решается вопрос о прекращении войны" и который не решает всех сопутствующих вопросов.

Напомним, что месяцем ранее Зеленский уже заявлял, что выступает за привлечение к мирным переговорам других государств, считая, что это может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе, однако вопросов Крыма, НАТО и "Северного потока-2" президент при этом не касался.

Отметим также, что в конце мая Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" покинул ряд функционеров, отвечавших, в частности, за противодействие достройке Россией "Северного потока-2". Так, вместо Елены Зеркаль, Вадима Гламадзина и Алены Осмоловской в команду НАК вошли Мирон Василик и Роман Супрун, а также экс-депутат Верховной Рады Светлана Залищук.

Незадолго до этого на пресс-конференции Зеленский дал понять что опасается, что на встрече Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос "Северного потока-2" будет решен не в пользу Украины, причем за этим будет стоять еще более масштабная договоренность о чем-то "очень-очень серьезном".