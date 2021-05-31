Экс-нардеп Залищук стала советницей Витренко: займется борьбой с "Северным потоком-2"

Советницей главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по международным вопросам назначена бывший депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Отмечается, что Залищук будет координировать взаимодействие группы "Нафтогаз" с международными партнерами, в частности должностными лицами стран "Большой семерки", и выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов будет противодействие достройке российского газопровода "Северный поток-2".

"За предыдущие несколько лет команда "Нафтогаза" добилась почти невозможного — значительной отсрочки достройки "Северного потока-2". Однако до победы еще далеко, и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен. Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного потока-2", — заявила новоназначенная советница.

По словам Залищук, для достижения этой цели необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с международными партнерами Украины, "которые понимают опасность российской трубы для всей Европы", что и будет приоритетами ее работы.

В "Нафтогазе" отмечают, что она имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений, в частности работала внешнеполитическим советником премьер-министра Алексея Гончарука и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в Раде VIII созыва возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета по иностранным делам. Также была членом делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Напомним, что в мае "Нафтогаз" покинули советники главы НАК Елена Зеркаль и Вадим Гламадзин, а также глава подразделения госкомпании по корпоративным коммуникациям Алена Осмоловская. В "Нафтогазе", сменившем незадолго до этого главу правления с Андрея Коболева на конфликтовавшего с ним Юрия Витренко, связали это со слабой работой команды против "Северного потока-2" в последние месяцы.

26 мая было объявлено, что в НАК назначены Мирон Василик и Роман Супрун. Как отмечали в пресс-службе компании, целью такого решения является "достижение качественных изменений во взаимодействии со стейкхолдерами, проведение настоящих и сложных реформ, а также поиск новых инструментов противодействия "Северному потоку-2".

Тем временем 16 июня ожидается встреча президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина. При этом украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что хоть и считает ее необходимой, но имеет насчет нее опасения.