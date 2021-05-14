Политика 1 час назад

НАПК расследует возможный конфликт интересов при назначении Витренко главой "Нафтогаза"

НАПК пока отправило запрос в "Нафтогаз" о предоставлении копии контракта с Витренко

Юрий Витренко. Фото: Минэнерго Юрий Витренко. Фото: Минэнерго
Юрий Витренко. Фото: Минэнерго

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало расследовать возможный конфликт интересов при замене главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на Юрия Витренко.

Об этом сообщает издание LB.ua, получившее текст запроса, который НАПК отправило в рамках расследования в "Нафтогаз".

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"НАПК в соответствии с пунктом 6 статьи 11 закона "О предотвращении коррупции" осуществляет мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности бывшего и. о. министра энергетики Юрия Витренко, а также контроль за соблюдением им ограничений по предупреждению коррупции", — говорится в нем.

Отмечается, что в рамках этих мероприятий возникла необходимость в получении информации, находящейся в распоряжении НАК. В частности, агентство просит предоставить копию контракта, заключенного с Витренко.

Накануне же глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подписании с Витренко контракта на 12 месяцев, отметив, что наблюдательному совету госкомпании будет предложено остаться работать до проведения нового прозрачного конкурса.

Как сообщалось на сайте ОП, об этом Ермак сказал на встрече с послами стран "Большой семерки", Швеции и Европейского союза. По словам главы ОП, конкурс по выбору председателя правления стартует через шесть месяцев, а подготовка к нему начнется автоматически после того, как начнет работать новый состав набсовета.

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Напомним, что 28 апреля Кабинет министров признал работу "Нафтогаза" неудовлетворительной и уволил его набсовет, после чего самолично решил уволить Коболева, а затем восстановить членов набсовета, но уже с 30 апреля. Тем не менее, 1 мая набсовет после такого подал в отставку.

На место Коболева был назначен Витренко — бывший исполнительный директор "Нафтогаза", конфликтующий уже более года с Коболевым, а в последние месяцы занимавший должность исполняющего обязанности министра энергетики. Причем еще 12 февраля именно Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева.

В ответ Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность тем, как был уволен Коболев, и заявили, что надеются, что власти Украины одумаются и "подтвердят приверженность реформам".

США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению. Сам "Нафтогаз" ранее заявил, что это решение является "надругательством над принципами корпоративного управления".

Решение об увольнении Коболева правительство мотивировало получением "Нафтогазом" в 2020 году убытка в 19 млрд грн вместо запланированной прибыли в 11,5 млрд грн. Сам же Коболев обвинил в срыве финплана "Нафтогаза" газсбыты, которые "перестали рассчитываться в принципе".

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