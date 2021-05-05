Коболев обвиняет газсбыты в срыве финплана "Нафтогаза"

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев обвиняет газсбыты в срыве финансового плана компании. Об этом Коболев сказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

"Наш финплан был подан до того, как стало понятно, что газсбыты перестали рассчитываться в принципе. Соответственно, мы тогда не имели оснований показать такое начисление "сомнительных" долгов, которое в результате произошло. Когда принимали финплан, мы предупреждали правительство о том, что международные стандарты финансовой отчетности требовать от нас начисления большего объема резервов, чем мы ожидали", — сказал Коболев.

По его словам, менеджмент компании предупреждал Кабинет министров о том, что если проблема газсбытов не будет решена, то компания может получить убытки. Однако это было сделано не в финплане, а в отдельных письмах.

Коболев добавил, что в конце 2020 — в начале 2021 года появилась инфоримация, что газсбыты ведут переговоры о списании долгов, а позже в парламент был подан законопроект №3800-1 о списании долгов и газсбыты стали надеяться что долги им спишут(этот законопроект был впервые подан на рассмотрение парламента в ноябре 2020 года, а позже доработан и повторно подан в парламент в феврале 2021, — Delo.ua).

"Вот что произошло. И этот резерв сомнительных долгов стал основным фактором негативного результата 2020 года. Если убрать эти долги, убрать негативный эффект от урегулирования как с "Укрнафтой", так и с компанией "Фин-Инвест" — эти факторы находятся вне влияния самого менеджмента "Нафтогаза" — то компания, по сути, операционно получила прибыль за 2020 год", — отметил экс-глава "Нафтогаза".

Кроме того он добавил, в 2020 году убытки получило большинство крупных международных нефтегазодобывающих компаний, с которыми корректно сравнивать "Нафтогаз".

"Это действительно кризисный год. Но что удалось нашему менеджментау, и чем я лично горжусь, как человек, который руководил "Нафтогазом" в кризисный год, это результатом на счету: в прошлом году мы отдали все деньги, полученные от "Газпрома" за Стокгольмский арбитраж, в госбюджет, при этом на наших счетах находится более 2 млрд долларов. И это еще до выпуска еврооблигаций, которые мы планировали делать в ближайшие две недели", — сказал он.

Также в интервью Коболев отметил, что считает свое увольнение нелегитимным и ставящим под сомнение корпоративную реформу. Сам Коболев намерен обжаловать такое решение правительства в суде, но пока не принял решения в каком именно суде он его обжалует.

По словам Коболева, акционер не должен подменять роль наблюдательного совета при оценке руководства компании.

"Если акционер чем-то недоволен, то он в такой ситуации первым шагом должен заменить наблюдательный совет, а затем новый наблюдательный совет определит, что в компании правильно, а что нет", — отметил экс-руководитель Нафтогаза.

Он также добавил, что "Нафтогаз" не сможет работать без наблюдательного совета, поскольку набсовета довольно широкие полномочия. В частности набсовет должен согласовывать контракты другие важные решения.

"Кабинет министров не способен в нужный срок принимать такое количество решений. Здесь даже дело не в составе правительства и конфликте интересов, просто с учетом количества и сложности этих решений Кабмин будет бессильной это делать. Поэтому без наблюдательного совета компания нормально работать не сможет", — сказал Коболев.

Напомним, в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" получила 19 млрд грн чистого убытка по итогам хоздеятельности в 2020 году, против 2,6 млрд грн прибыли в 2019-м.

В ходе презентации финплана Коболев сообщил, что после завершения PSO частные компании просто перестали рассчитываться с НАКом. При этом за 6 лет действия механизма частные посредники использовали ресурс "Нафтогаза" в непрозрачный способ.

В то же время на сайте "Нафтогаза" сказано, что после отмены специальных обязательств (ПСО, PSO) с 1 августа 2020 года, платежи за часть поставок до 31 июля 2020 на условиях ПСО остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 23,2 млрд грн 2020 года и повлияло на прибыльность и движение денежных средств от операционной деятельности.

Сам финплан "Нафтогаза" с прибылью 11,489 млрд гривен и чистым доходом в 112,023 млрд гривен был утвержден на заседании правительства 23 декабря 2020 года. В то же время в декабре 2020 года "Нафтогаз" получил от государства компенсацию ПСО от государства в размере 32,2 млрд гривен.

28 апреля Правительство уволило Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины". На его место был назначен Юрий Витренко.

30 апреля набсовет "Нафтогаза" подал в отставку.