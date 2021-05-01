Набсовет "Нафтогаза" подал в отставку

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" подал в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают Компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов наглядовоӥ совета. Согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в компаниӥ, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021. Наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания как только ее полномочия были восстановлены для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления Компании. Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", — говориться в сообщении.

Также сообщается, что набсовет воспользуется следующими двумя неделями с для обеспечения надлежащей передачи полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели.

Напомним, Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность ситуацией с увольнением главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначением вместо него Юрия Витренко.

28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины".

решение об увольнении Коболева правительство мотивировало получением "Нафтогазом" в 2020 году убытка в 19 млрд грн вместо запланированной прибыли в 11,5 млрд грн.

При этом, исходя из сообщения Кабмина, с 28 апреля были прекращены полномочия как независимых членов набсовета НАК, так и представителей государства в нем. В то же время правительство решило переназначить набсовет в том же составе (но с какой именно даты — не уточнялось). В то же время был объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза".

Отметим, что по данным на сайте "Нафтогаза", членами его набсовета являются Клэр Споттисвуд, Юлия Ковалив, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Наталия Бойко и Роберт Бенш (однако последний фактически к обязанностям не приступал).

Место же уволенного главы правления Коболева занял бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, конфликтовавший последний год с Коболевым, а в последние месяцы занимавший должность исполняющего обязанности министра энергетики.

Напомним также, что 12 февраля именно Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева.

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