ЕС, ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк и IFC серьезно обеспокоены увольнением Коболева

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность ситуацией с увольнением главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначением вместо него Юрия Витренко.

"Мы серьезно обеспокоены последними событиями в "Нафтогазе Украины", где были временно прекращены полномочия наблюдательного совета с целью увольнения действующего руководства. Мы призываем руководство Украины к тому, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с принципами признанных стандартов корпоративного управления", — подчеркивается в нем.

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По мнению Евросоюза и международных финансовых организаций, в последние годы Украина достигла значительного прогресса в реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе, направленной на обеспечение прозрачности, подотчетности и независимости.

"Существует критическая необходимость укрепить достигнутый прогресс, чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине и привлечь крайне нужные инвестиции в частного сектора. Мы надеемся, что украинская власть подтвердит свою приверженность к продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, которые помогут стране выйти из кризиса и реализовать свой потенциал", — намекнули подписанты заявления.

Накануне же Государственный департамент США и послы стран "Большой семерки" тоже обтекаемо раскритиковали увольнение Коболева и назначение вместо него исполнявшего обязанности министра энергетики Витренко, с которым у экс-главы НАК в последний, по меньшей мере, год имелся конфликт.

Тем временем глава Госдепа Энтони Блинкен собирается посетить Украину, в частности пообщаться с президентом Владимиром Зеленским, уже в начале мая.

Напомним, что именно такую аргументацию о "надругательстве над принципами корпоративного управления" использовал изначально сам "Нафтогаз", заявивший, что Кабинет министров уволил членов наблюдательного совета НАК, чтобы самостоятельно решить судьбу Коболева, непосредственно перед его увольнением, после чего тут же назначил их обратно.