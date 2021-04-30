В Госдепе США назвали даты визита Блинкена в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 мая прибудет в Киев с двухдневным визитом. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента

"Госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России", — сказано в нем.

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Перед этим Блинкен 3-5 мая посетит Лондон, где пример участие во встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки".

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"Госсекретарь заявил, что где бы ни писались правила международной безопасности и глобальной экономики, Америка будет там, и интересы американского народа будут в центре внимания. Мы рассматриваем G7 как важнейший форум в рамках этих усилий. Секретарь с нетерпением ждет обсуждения демократических ценностей, которые мы разделяем с нашими партнерами и союзниками в G7", — сообщили в Госдепе.

США намерены обсудить взаимодействие с другими странами в решении ключевых геополитических проблем после восстановления после пандемии Covid-19.

"Борьба с COVID-19 и климатическими кризисами будет занимать видное место в повестке дня, равно как и содействие экономическому росту, правам человека, продовольственной безопасности, гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и девочек", — говорится в сообщении.

На встрече министров G7 также будут присутствовать представители Австралии, Индии, ЮАР, Южной Кореи и Брунея в качестве председателя АСЕАН.

Отметим также, что накануне Госдеп США и послы стран G7 обтекаемо раскритиковали увольнение главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначение вместо него исполнявшего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, с которым у Коболева последний по меньшей мере год имелся конфликт.

Напомним, что Коболев ранее имел поддержку со стороны США, а в американском издании Bloomberg его назвали "главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог стране сократить бюджетный дефицит".