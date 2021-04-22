ОП просит страны G7 предоставить кандидатуры в комиссию по отбору замены Тупицкому

Глава Офиса президента Андрей Ермак просит послов стран "Большой семерки" предложить специалистов по конституционному праву с мировым именем из своих стран, которые могли бы принять участие в работе комиссии по отбору судей Конституционного суда вместо Александра Тупицкого и Александра Касминина, которых в ОП более не считают судьями КС.

Как говорится в сообщении пресс-службы президента, накануне Ермак провел встречу с дипломатами, на которой также присутствовали его заместители Игорь Жовква, Андрей Смирнов и Юлия Свириденко.

В частности, глава ОП отметил, что президент Владимир Зеленский и его команда решительно настроены на перезагрузку КС, и с этой целью 20 апреля глава государства подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должности судей КСУ по квоте президента.

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"В связи с этим Андрей Ермак обратился к послам G7 с просьбой предложить специалистов по конституционному праву с мировым именем из своих стран, которые могли бы принять участие в работе этой комиссии", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Смирнов сообщил о подготовке в рамках судебной реформы закона, который будет предусматривать создание отдельного от Высшего совета правосудия дисциплинарного органа, оставив ВСП незначительные полномочия. Также он рассказал послам, что сейчас идет подготовка к принятию во втором чтении изменений в закон о Службе безопасности Украины.

Кроме того, Ермак оповестил послов о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины и о ходе переговоров о прекращении войны и установлении мира, в том числе на уровне политических советников лидеров стран — участниц Нормандского формата.

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Он отметил, что на последней видеоконференции советников 19 апреля из-за позиции России не удалось прийти к согласию относительно текста совместного заявления в поддержку восстановления режима прекращения огня на Донбассе.

С другой стороны, по его словам, 20 апреля, в ходе заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы практически был согласован полный текст с дополнениями украинской стороны о мерах по поддержке режима прекращения огня.

"Я надеюсь, что удастся найти выход, чтобы при посредничестве СММ ОБСЕ эффективно контролировать нарушения режима прекращения огня. Также украинская сторона предложила, чтобы группа по безопасности ТКГ безусловно собиралась в случаях, если обстрелы на Донбассе повлекут за собой гибель людей. Считаем, что должна быть более строгая ответственность за снайперские обстрелы", — отметил Ермак.

Кроме того, руководитель Офиса президента подчеркнул, что не продвигается процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это, в основном, женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали", — заявил он.

Ермак также отметил, что Украина, как и все международное сообщество, требует и ждет отвода российских войск от украинских границ, и для этого важно дипломатическое давление со стороны стран G7. Кроме того, он отметил чрезвычайную важность поддержки странами "Большой семерки" Украины на пути в Европейский союз и НАТО.

Напомним, что 27 марта Зеленский отменил указ президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС, а также указ №513 от 17 сентября 2013 года о назначении в КС Касминина. Оба судьи ныне обжаловали это решение в Верховном суде.

29 марта Тупицкий, как председатель КС, распорядился собрать судей КС 12 апреля для принятия решения по увольнению его самого и его коллеги Касминина. Однако по факту КС собраться не смог. В частности, в здание суда в очередной раз не пустили самого председателя суда — такая практика начала осуществляться еще 19 января и продолжается до сих пор.

Отметим также, что до отмены назначения Тупицкого Зеленский также издавал два указа о его отстранении от должности судьи — сперва на два месяца, а затем на месяц. Первый указ Тупицкий обжаловать, по сути, не успел, а по второму Верховный суд пока решения не принимал, решив продолжить рассмотрение 20 мая.