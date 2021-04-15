Политика 40 минут назад

Послы G7 выступили в поддержку ликвидации Окружного админсуда Киева

Иностранные дипломаты отмечают важность "прозрачного" создания вместо него Киевского городского окружного админсуда

Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента

Послы стран "Большой семерки" приветствуют инициативу президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева в качестве "важного шага во всесторонней реформе судебной системы" в Украине. Об этом говорится в сообщении в коллективном микроблоге группы дипломатов в Twitter.

"Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добропорядочность. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также важна для обеспечения высокого уровня добропорядочности судей", — подчеркивается в нем.

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Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ликвидировать Окружной административный суд Киева, создав вместо него Киевский городской окружной административный суд.

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Глава государства объяснил необходимость такого решения политическими причинами, а именно утратой доверия к Окружному админсуду Киева. Он в своей позиции ссылается на события вокруг расследования Национальным антикоррупционным бюро дел о коррупции, связанных, в частности, с председателем суда Павлом Вовком.

Напомним, 6 апреля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в помещении Окружного админсуда Киева и по месту жительства двух адвокатов, одним их которых оказался брат председателя суда Вовка. Адвокаты пойманы с поличным на том, что обещали за 100 тысяч долларов через Вовка "решить вопрос" с одним из его судей о положительном решении по делу по иску некоего предприятия.

15 февраля Зеленский предложил Раде передать от Окружного административного суда Киева Верховному суду полномочия по рассмотрению в качестве суда первой инстанции жалоб на нормативно-правовые акты центральных органов государственной власти. Пока этот законопроект не рассматривался.

Отметим, что группа послов Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США активно лоббирует проведение в Украине судебной реформы под лозунгами обеспечения добропорядочности и беспристрастности судей. Так, в конце января иностранные дипломаты представили дорожную карту со сроками проведения реформ в сфере правосудия в отношении каждого причастного к этому органа.

5 марта послы выступили с призывом к съезду судей Украины отложить назначение судей в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления нового порядка отбора на эти должности по результатам реформы. Однако этот призыв не был услышан: съезд судей, прошедший 9 марта, назначил трех членов, а на следующий день и четвертого члена ВСП по своей квоте.

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