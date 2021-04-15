Послы G7 выступили в поддержку ликвидации Окружного админсуда Киева

Послы стран "Большой семерки" приветствуют инициативу президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева в качестве "важного шага во всесторонней реформе судебной системы" в Украине. Об этом говорится в сообщении в коллективном микроблоге группы дипломатов в Twitter.

"Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добропорядочность. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также важна для обеспечения высокого уровня добропорядочности судей", — подчеркивается в нем.

Напомним, президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ликвидировать Окружной административный суд Киева, создав вместо него Киевский городской окружной административный суд.

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Глава государства объяснил необходимость такого решения политическими причинами, а именно утратой доверия к Окружному админсуду Киева. Он в своей позиции ссылается на события вокруг расследования Национальным антикоррупционным бюро дел о коррупции, связанных, в частности, с председателем суда Павлом Вовком.