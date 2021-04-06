НАБУ поймало двух адвокатов на передаче взятки главе ОАСК Вовку: в суде обыски

Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры днем 6 апреля проводит обыски в помещении Окружного административного суда Киева и по месту жительства двух адвокатов.

Как говорится в сообщении НАБУ, адвокаты пойманы с поличным на том, что обещали за 100 тысяч долларов через председателя суда Павла Вовка "решить вопрос" с одним из его судей о положительном решении по делу по иску некоего предприятия.

Один из адвокатов является близким родственником председателя ОАСК. По данным "Слідство.Інфо", речь идет о брате Вовка.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить, учитывая тайну следствия", — добавили в НАБУ.

В свою очередь, сам Вовк на своей странице в Facebook также подтвердил факт проведения обысков в суде.

"Я понимаю, в это трудно поверить, но в ОАСК снова обыски, и снова НАБУ. Два проваленных уголовных дела — одно даже не довели до суда, второе — грозились передать в суд, но пока так и не удосужились. Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд", — написал он.

По словам судьи, в связи с данной ситуацией он ждет "новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю".

"Если в прошлый раз был "захват власти", то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное. Говорят, по закону жанра клоунады, каждая новая шутка должна быть смешнее предыдущей — иначе зрители устают и перестают хлопать", — подчеркнул он.

Отметим, что 17 марта Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ в продолжении расследования дела об аудиозаписях Павла Вовка, срок которого истек.

Напомним, НАБУ объявило Вовку подозрение еще 17 июля 2020 года. Судье инкриминировали часть 1 статьи 255, часть 3 статьи 27, часть 1 статьи 109, часть 2 статьи 369-2 и часть 2 статьи 344 Уголовного кодекса, подозревая в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. На следующий день бюро обнародовало записи разговоров судьи Вовка о "захвате власти".