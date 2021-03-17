Политика 20 минут назад

Высший антикорсуд отказал НАБУ в продлении расследования "пленок судьи Вовка"

Теперь дело должны будут или передать в суд с тем, что есть, или закрыть

Павел Вовк. Фото: пресс-служба ОАСК Павел Вовк. Фото: пресс-служба ОАСК
Павел Вовк. Фото: пресс-служба ОАСК

Высший антикоррупционный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в продолжении расследования дела об аудиозаписях председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Как сообщает "Громадське", такое решение 17 марта принял судья Андрей Бицюк. Обжалованию постановление не подлежит.

Кратко и по делу в Telegram

При этом 17 марта было последним днем, отведенным на расследование дела. Теперь правоохранители должны либо завершить его, либо закрыть дело.

15 марта Высший антикорсуд решил остановить судопроизводство на время розыска Вовка. Его в очередной раз не смогли найти и принудительно доставить в суд, чтобы избрать ему меру пресечения.

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Напомним, НАБУ объявило Вовку подозрение еще 17 июля 2020 года. Судье инкриминируют часть 1 статьи 255, часть 3 статьи 27, часть 1 статьи 109, часть 2 статьи 369-2 и часть 2 статьи 344 Уголовного кодекса, подозревая в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. На следующий день бюро обнародовало записи разговоров судьи Вовка о "захвате власти".

Суть ситуации в изложении НАБУ заключалась в том, что в начале 2019 года Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы в системе правосудия провела конкурс на должность главы Государственной судебной администрации, участвовать в котором действующий глава Зеновий Холоднюк не мог из-за несоответствия некоторым критериям отбора.

Однако действующий глава администрации не захотел терять должность и, как говорится на записях, обратился к Вовку за "помощью". Последний согласился, но выдвинул встречные требования: помочь продвинуть на должности в ВККС "своих" людей.

Холоднюк подал в ОАСК иск против с требованием остановить конкурс на должность главы ГСА. Сначала суд не удовлетворил требования Холоднюка, но когда победитель был определен, ОАСК заблокировал его назначение.

Выполняя свою часть договоренностей, Холоднюк объявил конкурс на занятие должности члена ВККС, и в мае 2019 года назначил на это место лояльного к Вовку человека.

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