Дело Вовка: суд отстранил от должности главу Государственной судебной администрации

1 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отстранил от должности на два месяца главу Государственной судебной администрации (ГСА) Зиновия Холоднюка.

Соответственное решение вынесла судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник, удовлетворив, таким образом, ходатайство детектива национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Отстранить подозреваемого Холоднюка Зиновия Васильевича… от должности председателя Государственной судебной администрации Украины на срок 2 два месяца до 1 декабря 2020 года", — объявила судья.

Олейник добавила, что на решение может быть подана апелляционная жалоба в течение пяти дней со дня объявления.

Как сообщалось ранее, Холоднюк проходит по делу главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

НАБУ обвиняет руководство Окружного админсуда Киева в многочисленных нарушениях закона, в частности, в попытке узурпировать судебную власть в стране, в неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.

Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году на пресс-конференции. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

17 июля 2020 года НАБУ объявило подозрение Павлу Вовку. В этот же день в Окружном админсуде и ГСА прошли обыски по делам Евромайдана.

На следующий день НАБУ обнародовало записи разговоров судьи Вовка о "захвате власти".

Как напоминает Бюро, в начале 2019 года Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия провела конкурс на должность главы ГСА, участвовать в котором Зиновий Холоднюк не мог из-за несоответствия некоторым критериям отбора.

Однако действующий председатель ГСА не захотел терять должность и, как говорится в записях, обратился к председателю Окружного админсуда Киева Вовку за помощью.

Последний согласился, но выдвинул встречные требования: помочь продвинуть на должности в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) "своих людей.

В итоге Холоднюк подал иск к ОАСК против комиссии с обжалованием его решений и с требованием остановить конкурс на должность главы ГСА.

Сначала суд не удовлетворил требования Холоднюка, но уже потом, когда победитель был определен, ОАСК заблокировал его назначение. Выполняя свою часть договоренностей, Холоднюк объявил конкурс на занятие должности члена ВККС. В мае 2019 года он назначает лояльного к Вовку человека и противоправно останавливает полномочия действующего члена ВКККС