Как судья Вовк своих людей в ВККС заводил: новые видеозаписи НАБУ о главе Админсуда Киева

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало очередную часть пленок о возможных преступлениях председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

Она посвящена якобы заговоре Вовка с главой Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновием Холоднюком, сообщает пресс-служба НАБУ.

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Как напоминает Бюро, в начале 2019 года Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия провела конкурс на должность главы ГСА, участвовать в котором Холоднюк не мог из-за несоответствия некоторым критериям отбора.

Однако действующий председатель ГСА не захотел терять должность и, как говорится в записях, обратился к председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку за помощью.

"Последний согласился, но выдвинул встречные требования: помочь продвинуть на должности в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) "своих людей", — говорится в сообщении НАБУ.

В итоге Холоднюк подал иск к ОАСК против комиссии с обжалованием его решений и с требованием остановить конкурс на должность главы ГСА.

"Сначала суд не удовлетворил требования Холоднюка, но уже потом, когда победитель был определен, ОАСК заблокировал его назначение. Выполняя свою часть договоренностей, Холоднюк объявил конкурс на занятие должности члена ВККС. В мае 2019 года он назначает лояльного к Вовку человека и противоправно останавливает полномочия действующего члена ВКККС", — следует из записей Бюро.

Также отмечается, что по выполнению решения о назначении нового председателя ГСА Вовк также рекомендует Холоднюку дать "пару копеек" государственному исполнителю, чтобы оперативно воплотить его.

Известно, что уже в ноябре 2019 года Верховный суд отменил это решение ОАСК.

Напомним, НАБУ обвиняет руководство Окружного админсуда Киева в многочисленных нарушениях закона, в частности, в попытке узурпировать судебную власть в стране, в неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.

Сам руководитель ОАСК Вовк все отрицает и называет НАБУ "иностранными агентами".