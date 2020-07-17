В Админсуде Киева обыски по делам Майдана, судье Вовку объявили подозрение

Национальное антикоррупционное бюро в пятницу, 17 июля, объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павлу Вовку.

В этом суде также проходят обыски по делам Евромайдана, сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

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"НАБУ прямо в эти минуты предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Это просто беспрецедентно", — написал он.

При этом Бутусов уточнил, что они не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может принять Антикоррупционный суд.

Также, по словам журналиста, в Окружном админсуде и в судебной администрации сейчас идут обыски.

"Подозреваемым вменяют создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения", — написал Бутусов.

В свою очередь на сайте ОАСК отмечается, что 17 июля в суде прошли обыски по "делам Майдана".

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"В очередной раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела — на основании постановления суда (на этот раз — Ленинского районного суда города Кропивницкий). Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом", — заявили в суде.

Тем временем в НАБУ подтвердили, что детективы действительно "осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Государственной судебной администрации для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства".

При этом детали в ведомстве пообещали сообщить позже.

Напомним, 21 января по результатам голосования новым председателем Окружного административного суда города Киева стал Павел Вовк.