"Как будем власть захватывать?": НАБУ обнародовало записи разговоров судьи Вовка (ВИДЕО)

Национальное антикоррупционное бюро обвиняет главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.
В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц в свой же суд с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.
В обнародованном Бюро видеообращении говорится, что Вовк и его заместитель Евгений Аблов разработали план, чтобы постороннее лицо подало иск о запрете широкому кругу госслужащих выезжать за границу после проведения выборов президента в 2019 году.
В НАБУ сообщили, что таким образом глава ОАСК хотел продемонстрировать свою власть и возможности суда, запугать и отомстить экс-чиновникам.
В частности, предполагалось ввести запрет на выезд госслужащих до рассмотрению дела по существу.
В апреле 2019 года на сайте Окружного админсуда Киева появилась информация о якобы иске бывшего народного депутата Давида Жвании.
Сам Жвания журналистам заявил, что не подавал иск.
Согласно телефонным разговорам, которые опубликовало Бюро, Вовк рассказывал, что через вероятно экс-нардепа Александра Грановского пересказывал условия вероятно пятому президенту Петру Порошенко относительно назначений в Высший совет правосудия:
"Я Саше говорю... Если я увижу какого-то п*са, который мне лично не нравится, можешь Петру Алексеевичу сказать, что я его лично е*ну (ударю). Ну, Гранику, я не мог лично Петру Алексеевичу такое написать".
Также Вовк обсуждал с одним из судей свое возможное участие во внеочередных выборах в Совет ОАСК. В разговоре это звучит как "захват власти".
Судья: "Паша, что будем делать, как власть захватывать?"
Вовк: "Главное ее не потерять, Игорь".
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Судья: "А я за судебную говорил. Нах*й ему и законодательная. Я за любое беззаконие в судебной ветви власти".
Вовк: "Законопроекты делай. Надо навязывать повестку дня".
Напомним, Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отменой решения о национализации ПриватБанка.
Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
Как сообщалось, 21 января по результатам голосования новым председателем Окружного административного суда города Киева стал Павел Вовк.