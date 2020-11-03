НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом говорится в сообщении бюро.

Отмечается, что такая мера принята в связи с систематическим игнорированием Вовком повесток от органа расследования и следственного судьи, а также неявкой на допрос и другие процессуальные действия.

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Вовка подозревают в создании преступной организации из судей ОАСК и других лиц для захвата государственной власти, препятствования деятельности Высшей квалификационной комиссии судей, вмешательства в деятельность ее членов. В рамках дела также расследуется получение взятки уволенным 29 октября главой Государственной судебной администрации Зеновием Холоднюком.

В свою очередь, ГСА сообщает, что Высший совет правосудия решил возложить исполнение обязанности главы ГСА на Людмилу Гизатулину, но не дольше чем до 3 февраля 2021 года.

Вовку инкриминируют часть 1 статьи 255, часть 3 статьи 27, часть 1 статьи 109, часть 2 статьи 369-2 и часть 2 статьи 344 Уголовного кодекса.

17 июля 2020 года НАБУ объявило Вовку подозрение. В этот же день в Окружном админсуде Киева и ГСА прошли обыски по делам Евромайдана.

На следующий день бюро обнародовало записи разговоров судьи Вовка о "захвате власти".

Суть ситуации в изложении НАБУ заключалась в том, что в начале 2019 года Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы в системе правосудия провела конкурс на должность главы ГСА, участвовать в котором Холоднюк не мог из-за несоответствия некоторым критериям отбора.

Однако действующий глава администрации не захотел терять должность и, как говорится на записях, обратился к Вовку за "помощью". Последний согласился, но выдвинул встречные требования: помочь продвинуть на должности в ВККС "своих" людей.

Холоднюк подал в ОАСК иск против с требованием остановить конкурс на должность главы ГСА. Сначала суд не удовлетворил требования Холоднюка, но когда победитель был определен, ОАСК заблокировал его назначение.

Выполняя свою часть договоренностей, Холоднюк объявил конкурс на занятие должности члена ВККС, и в мае 2019 года назначил на это место лояльного к Вовку человека.