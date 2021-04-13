Политика 50 минут назад

"Это сигнал всем судам": Зеленский предлагает Раде ликвидировать Окружной админсуд Киева

Президент считает, что "у ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься и посмотреть на себя в зеркало"

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства. При этом на сайте парламента документ с таким названием пока отсутствует.

"В демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными. Но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия. У ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, — справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения", — говорится в сообщении.

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По мнению президента, доверие к Окружному админсуду Киева потеряно, в связи с чем он и вносит в парламент данный законопроект.

"Суд, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Хватит сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране", — отмети он.

Как заявил Зеленский, суд, одним решением которого может быть "поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе", будет ликвидирован.

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"Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону", — прокомментировал глава государства.

В ОП также считают, что старая, неэффективная судебная система не может обеспечить запрос украинцев на справедливость, а поданный законопроект свидетельствует о "верности президента своим обещаниям" относительно полного очищения судебной системы, которая потеряла доверие граждан Украины.

Согласно части 2 статьи 125 Конституции, суды в Украине образуются, реорганизуются и ликвидируются законом, проект которого вносит в Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия.

В то же время отметим, что еще в конце декабря в Офис президента было направлено письмо главы ВСП Андея Овсиенко, в котором тот объяснял, что причиной для ликвидации суда могут быть лишь изменения судебной системы или административно-территориального устройства, оптимизация затрат бюджета или необходимость обеспечения доступности правосудия.

Напомним, 6 апреля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в помещении Окружного админсуда Киева и по месту жительства двух адвокатов, одним их которых оказался брат председателя суда Павла Вовка. Адвокаты пойманы с поличным на том, что обещали за 100 тысяч долларов через Вовка "решить вопрос" с одним из его судей о положительном решении по делу по иску некоего предприятия.

Отметим также, что 15 февраля Зеленский предложил Раде передать от Окружного административного суда Киева Верховному суду полномочия по рассмотрению в качестве суда первой инстанции жалоб на нормативно-правовые акты центральных органов государственной власти. Пока этот законопроект не рассматривался.

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