Послы G7 призывают отложить назначение судей в ВСП и КСУ до введения "прозрачного" отбора

Послы стран "Большой семерки" призывают съезд судей Украины отложить назначение судей в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления нового порядка отбора на эти должности.
Как говорится в сообщении в коллективном аккаунте послов G7 в Twitter, 5 марта дипломаты встретились с председателями Верховного суда и Совета судей Украины.
"Послы подчеркнули стремление G7 помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев", — заявили они.
По мнению послов, важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу ВСП, является обеспечение добродетельности, этичности и квалифицированности кадров в судебной системе.
"С этой целью послы призвали съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", — заявили представители стран "Большой семерки".
Отметим, что согласно закону о ВСП, он состоит из 21 члена, из которых 10 избираются съездом судей Украины из числа действующих судей или судей в отставке. Согласно закону о КС, этот орган состоит из 18 судей, шесть из которых также назначает съезд судей Украины.
Напомним также, что накануне глава комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио призвал Верховную Раду принять законы, разрешающие участие международных экспертов в органе по отбору судей КС на конкурсной основе.
1 марта президент Владимир Зеленский заявил, что намерен завершить судебную реформу в Украине за время своей президентской каденции, подчеркнув, что от нее зависит решение множества других проблем в стране.
"Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами, ожидать рассмотрения своего дела. В этом контексте важно возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей и усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", — сказал президент.
Другой проблемой, по словам главы государства, является нехватка добродетельных и независимых судей. При этом он подчеркнул и важность реформы КС.
"К сожалению, этот орган из-за некоторых судей стал синонимом недоверия и сегодня речь уже идет не о его возобновлении, а фактически построении доверия с нуля", — заявил он.
Глава государства отметил, что формат, в котором должен работать КС, прежде всего начинается с прозрачного отбора судей.
Как отметил Зеленский, для поиска путей решения вышеуказанных вопросов он и создал Комиссию по вопросам правовой реформы.