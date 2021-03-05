Послы G7 призывают отложить назначение судей в ВСП и КСУ до введения "прозрачного" отбора

Послы стран "Большой семерки" призывают съезд судей Украины отложить назначение судей в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления нового порядка отбора на эти должности.

Как говорится в сообщении в коллективном аккаунте послов G7 в Twitter, 5 марта дипломаты встретились с председателями Верховного суда и Совета судей Украины.

"Послы подчеркнули стремление G7 помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев", — заявили они.

По мнению послов, важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу ВСП, является обеспечение добродетельности, этичности и квалифицированности кадров в судебной системе.

"С этой целью послы призвали съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", — заявили представители стран "Большой семерки".

Отметим, что согласно закону о ВСП, он состоит из 21 члена, из которых 10 избираются съездом судей Украины из числа действующих судей или судей в отставке. Согласно закону о КС, этот орган состоит из 18 судей, шесть из которых также назначает съезд судей Украины.

Читайте также: Послы G7 по просьбе Зеленского расписали для Украины сроки реформ в сфере правосудия

Напомним также, что накануне глава комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио призвал Верховную Раду принять законы, разрешающие участие международных экспертов в органе по отбору судей КС на конкурсной основе.

1 марта президент Владимир Зеленский заявил, что намерен завершить судебную реформу в Украине за время своей президентской каденции, подчеркнув, что от нее зависит решение множества других проблем в стране.

"Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами, ожидать рассмотрения своего дела. В этом контексте важно возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей и усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", — сказал президент.

Другой проблемой, по словам главы государства, является нехватка добродетельных и независимых судей. При этом он подчеркнул и важность реформы КС.

Читайте также: Зеленский продлил отстранение Тупицкого от должности судьи КСУ на месяц

"К сожалению, этот орган из-за некоторых судей стал синонимом недоверия и сегодня речь уже идет не о его возобновлении, а фактически построении доверия с нуля", — заявил он.

Глава государства отметил, что формат, в котором должен работать КС, прежде всего начинается с прозрачного отбора судей.

Как отметил Зеленский, для поиска путей решения вышеуказанных вопросов он и создал Комиссию по вопросам правовой реформы.