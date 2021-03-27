Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда

Президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента 27 марта.

Известно, что указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года.

Зеленский также отменил указ от 17 сентября 2013 года о назначении еще одного судьи КСУ — Александра Касминина.

Президент в документе пояснил, что такое решение принято из-за того, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

Как отмечается, указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в декабре 2020 года президент отстранил Тупицкого от должности главы КСУ. Решение связано с тем, что судье объявили подозрение в уголовном производстве — его подозревают во введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.

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26 февраля 2021 года Зеленский продлил отстранение Тупицкого еще на месяц.

Ранее Зеленский сообщал о необходимости реформы Конституционного суда. По его словам, доверие к суду нужно восстанавливать с "нуля".

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении Тупицкого по факту совершения самоуправства.

19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о пересмотре всех действующих указов, подписанных Януковичем из-за риска угроз нацбезопасности.