Зеленский издал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого

Президент Владимир Зеленский издал указ, предусматривающий отстранение от должности сроком на два месяца председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Решение принято по итогам проведенного перед этим заседания Совета национальной безопасности и обороны и ссылается на 154 Уголовного процессуального кодекса.

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"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса", — цитирует пресс-служба Зеленского.

В свою очередь, замглавы Офиса президента Андрей Смирнов заявил на заседании, что никаких оговорок о возможности рассмотрения поступившего соответствующего ходатайства Офиса генпрокурора и принятия решения по нему "не было установлено".

Упомянутая статья предусматривает, что отстранение от должности может быть осуществлено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.

Отстранение осуществляется на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного производства на срок не более двух месяцев. При этом срок отстранения от должности может быть продлен. Вопрос об отстранении лица, назначаемого президентом, решается самим президентом на основании ходатайства прокурора.

Напомним, что 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении Тупицкому в связи с его неявкой на процессуальные действия. С момента отправления уведомления о подозрении глава КС считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в даче заведомо ложных показаний свидетелем (статья 386 и часть 2 статьи 384 Уголовного кодекса) по делу, открытому еще 2 апреля 2013 года.

Кроме того, в ведомстве заявили, что направили Зеленскому ходатайство об "отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца".

Вечером 28 декабря КС, ссылаясь на исчерпывающий перечень в Конституции оснований для прекращения полномочий и увольнения судей КС, выпустил отдельное разъяснение, почему применение к судье КС нормы УПК об отстранении от должности будет противоречить Основному закону.