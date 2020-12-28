Политика 10 минут назад

Тупицкий не пришел в ОГП за подозрением, его отправили почтой

У Венедиктовой также заявляют, что направили Зеленскому "ходатайство об отстранении Тупицкого от должности на два месяца"

Фото: пресс-служба КС Фото: пресс-служба КС
Фото: пресс-служба КС

Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Он сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения отправляется почтой в тот же самый день. В связи с этим уведомление о подозрении, как составленное ОГП сегодня, отправлено почтовой связью по соответствующим адресам", — сообщили в пресс-службе.

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Там сообщили, что со времени отправления уведомления о подозрении глава КС считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в даче заведомо ложных показаний свидетелем (статья 386 и часть 2 статьи 384 Уголовного кодекса).

Кроме того, в ведомстве заявляют, что направили президенту Владимиру Зеленскому "ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца".

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