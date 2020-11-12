Отставка главы КСУ разрешила бы конституционный кризис — Вениславский

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что отставки председателя КС Александра Тупицкого было бы достаточно для разрешения конституционного кризиса в Украине. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Даже если бы председатель КСУ пошел бы сам в отставку, он бы снял напряжение. Почему? Потому что режиссером всего этого конституционного кризиса — я не боюсь этого сказать — был глава, формирующий повестку КС", — сказал нардеп.

По словам Вениславского, именно Тупицкий поставил на рассмотрение вопрос, который был не подготовлен и проекты решения по которому не были предоставлены судьям, как того требует регламент КС.

"Я думаю, если бы он ушел в отставку, поверьте, дальше произошло бы такое спокойное обновление состава КС. Какие-то судьи, возможно, тоже ушли бы в отставку, имеющие право на отставку. Здесь же очень интересная вещь. Судья КСУ после четырех лет работы получает право на отставку. Это означает, что он пожизненно получает 50% содержания действующего судьи", — сказал также он.

Представитель президента подчеркнул, что на сегодня судья в отставке получает около 125-130 тысяч грн, независимо от того, занимается ли он другой работой, к примеру адвокатской, преподавательской, научной или творческой.

"То есть, когда судьи понимают негативные, разрушительные последствия для государства от своих действий, я думаю, компромиссом было бы то, чтобы они ушли в отставку, хотя бы те, кто имеет право на отставку. Но программа минимум — это если хотя бы уйдет председатель КСУ. Я думаю, работа КСУ нормализуется и будет нормальное функционирование этого института", — отметил Вениславский.

Напомним, политический кризис вокруг КС возник из-за его решения от 27 октября, которым был признан неконституционным ряд положений ряда положений закона о Национальном антикоррупционном бюро, и создании Нацкомиссии по тарифам в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Президент Владимир Зеленский в ответ на это внес в Раду законопроект о роспуске текущего состава КС и признании его решения по антикоррупционному законодательству ничтожным.

При этом глава государства жестко настаивает на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС.

В то же время председатель Рады Дмитрий Разумков и еще 124 депутата внесли другой законопроект — восстанавливающий действие норм законодательства, отмененных КС. Сам Вениславский констатирует, что это техническое решение вопроса, и в случае повторного обжалования в КС восстановленные норм все равно будут признаны неконституционными. В то же время, по его словам, шансы на принятие есть у обоих документов.

В свою очередь, Тупицкий еще 30 октября заявил, что в отставку не собирается, хотя другой судья КС — Игорь Слиденко — тогда в отставку подал, заявив о давлении из Офиса президента.