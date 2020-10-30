Политика 1 час назад

Глава Конституционного суда не собирается идти в отставку

Тупицкий заявил, что требования о его отставке он не слышал

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КСУ Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КСУ
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КСУ

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий не пойдет в отставку, чтобы сгладить политический конфликт вокруг КСУ.

Об этом он заявил 30 октября в ходе брифинга, передает корреспондент Delo.ua.

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"Требования, чтобы я подал в отставку я не слышал — и оно должно быть мотивировано. Я дал присягу народу Украины. Речь идет о другом. Об отмене всего состава КСУ. Поэтому такого вопроса не возникало. Если будет ультиматум — я вас приглашу, мы обсудим этот вопрос. Что я не так делаю, нарушаю ли я присягу. А по требованию той или иной особы я не собираюсь это делать", — заявил Тупицкий.

Ранее он рассказал, что уже был допрошен по уголовным производствам, в рамках которых вызван на допрос 2 ноября в Государственное бюро расследований. Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.

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Напомним, на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций чиновников продолжит работу, несмотря ни на что. 

Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос председателя КС Александра Тупицкого, а Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС.

ГБР также заявило, что исследует влияние преступной организации, в которой мог состоять Тупицкий, на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов; а также принятие мер к сокрытию этой ОПГ своих преступлений.

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