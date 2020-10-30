Политика 1 час назад

Зеленский решил прекратить полномочия всех судей Конституционного суда

Законопроект разработан для обеспечения соблюдения конституционного строя в Украине и недопущения узурпации власти судьями Конституционного Суда Украины

Фото: Facebook/Владимир Зеленский Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, который предусматривает прекращение полномочий судей Конституционного суда (КС), признает его решение о декларировании "ничтожным" и отменяет соответствующие изменения в закон Украины "О предотвращении коррупции".

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, он разработан для обеспечения соблюдения конституционного строя в Украине и недопущения узурпации власти судьями Конституционного Суда Украины.

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В частности, проект закона содержит лишь две статьи: "Неправосудность решения, принятого в собственных интересах" и "Восстановление конституционного судопроизводства".

Первая статья предлагает признать решение КС от 27 октября 2020 года "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Также авторы законопроекта инициируют возврат редакцией закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

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Статья 2 предусматривает прекращение полномочий состава КС, который действовал на момент принятия скандального решения.

Кроме этого, проект закона предписывает начало процедуры отбора новых судей. В частности, новый состав Конституционного суда предлагается выбирать согласно порядку, определенному Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".

При этом, положения Конституции Украины запрещают подобным образом прекращать полномочия судей КС — там определен четкий перечень оснований для увольнения судьи.

Авторы законопроекта считают, что принятие закона будет способствовать:

– обеспечению соблюдения конституционного строя в Украине;

– обеспечению необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, закрепленного Конституцией Украины;

– обеспечению национальной безопасности Украины;

– обеспечению действенного и эффективного предотвращения коррупции в органах государственной власти, органах местного самоуправления, повышение добродетели публичных служащих;

– укреплению авторитета Украины на международной арене.

Напомним, упомянутое решение КС принял 27 октября. На следующий день судьи выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

НАПК же во исполнение решения КС закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников. При этом в агентстве заявили, что у судей КС имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.

В самом суде это по сути признали, заявив, что хотели тем самым "защитить судей от давления", но при этом не могли выделить в своем решении лишь категорию судей, а потому отменили соответствующие нормы для всех категорий чиновников.

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