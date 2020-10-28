НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения Конституционного суда

Национальное агентство по предотвращению коррупции решило закрыть с 18:00 28 октября реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу агентства Александра Новикова.

"Конституционный суд признал 27 числа — и сегодня решение опубликовано — неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций. Решение КС возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства", — заявил он.

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По оценке Новикова, обнародованное решение полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены в Украине за годы независимости.

Он уточнил, что реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, дающий НАПК возможность открывать ​​информацию о чиновниках.

Отметим в то же время, что по состоянию на 18:10 реестр продолжает работать.

Напомним, что КС признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции", а также уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, которую посчитал чрезмерным наказанием за такие правонарушения.

КС счел, что декларирование заведомо недостоверных сведений и умышленная неподача сведений субъектом декларирования должны быть основанием для других видов юридической ответственности.

Изучив состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса, суд пришел к выводу, что к ответственности за умышленную неподачу декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений декларирования и сознательно не подают декларации.

После принятия решения, 28 октября судьи выпустили открытое обращение к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, заявляя об угрозах и давлении на них.

В НАПК же считают, что у судей Конституционного суда имелся конфликт интересов при рассмотрении решения по антикоррупционному законодательству.