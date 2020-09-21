Уходить в отставку не планирует: Зеленский ответил на петицию по НАПК

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует уходить в отставку из-за несвоевременного информирования им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи, касающихся доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом говорится в ответе президента на электронную петицию, которую зарегистрировал политолог и экс-депутат Виктор Уколов.

"18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который состоялся через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", — говорилось в петиции.

Эта электронная инициатива на сайте президента Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов еще в середине июля.

Зеленский ответил, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона "взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством", и заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

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"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании НАПК об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами", — пояснил президент.

"Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Исходя из вышеизложенного, сообщаю, что принятие каких-либо решений в соответствии с указанной петицией не планируется", — резюмировал Зеленский.

Напомним, 7 июля Зеленский лично проинформировал НАПК о непредставлении сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Президент подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.