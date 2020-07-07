Зеленский признал, что нарушил закон и пожаловался на себя в НАПК

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

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Так, отмечается, что в 2019 году семья главы государства получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и после этого приобрела ОВГЗ на сумму 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. По действующему законодательству, гарант должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако он этого не сделал.

Президент, как пишет его пресс-служба, заявил при этом, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов нести ответственность за свои нарушения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что ранее Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 млн 602 тысячи 468 грн.

По данным пресс-службы главы государства, семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тысяч грн.

В ОПУ отмечают, что с мая 2019 Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной президентом зарплаты с мая по декабрь 2019 составила 208 тысяч 787 грн.