Спикер Зеленского Мендель заработала в июне больше президента

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского в июне получила зарплату более чем в полтора раза больше самого главы государства.

Об этом сообщило Государственное управление делами (ГУД) в ответ на запрос агентства "Українські новини".

"Общая сумма заработной платы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 года составила 46 тысяч 216 грн... С начисленной заработной платы уплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 9 тысяч 12 грн", — говорится в ответе ГУД.

Таким образом, в июне Мендель официально заработала 37,2 тысячи грн, тогда как Владимир Зеленский — 22,5 тысячи грн, что более чем в полтора раза меньше.

По данным агентства, на время коронавирусного карантина работникам органов власти установили зарплату в размере 47,2 тысячи грн.

Ранее стало известно, что Печерский районный суд Киева закрыл административное производство в отношении президента Владимира Зеленского.

Это производство возбудило Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за то, что он не сообщил о "существенных изменениях в имущественном состоянии".

Напомним, 30 мая Владимир Зеленский подал свою декларацию о доходах. Согласно ей, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28,6 млн грн. Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 млн грн.