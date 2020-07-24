Суд не стал привлекать к ответственности Зеленского за коррупционное правонарушение

Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, открытое по факту составленных 7 июля главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александром Новиковым протоколам в связи с непредставлением сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Производство по делу об административном правонарушении... закрыть на основании пункта 1 части 1 статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", — говорится в тексте постановления по делу №757/28800/20-п, обнародованной в Едином реестре судебных решений.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как известно, Зеленский не сообщил об изменениях в своем имущественном состоянии после того, как 10 июля 2019 года получил доход в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В суде отмечают, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона "О предупреждении коррупции", однако по статье 105 Конституции Украины он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, против него не может быть открыто уголовное производство.

Суд также сослался на судебную практику Европейского суда по правам человека, согласно которой лицу, привлекаемому к административной ответственности, предъявляют "уголовное обвинение" в его автономном понимании ЕСПЧ, которое должно толковаться в свете трех критериев: с учетом квалификации рассмотрения с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сущности и характера, строгости потенциального наказания.

"При указанных обстоятельствах, учитывая стандарты, устанавливает Конвенция для уголовного производства, на производство по делам об административных правонарушениях, суд приходит к выводу, что при составлении протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 172-6 КУоАП имеет место выдвижения" уголовного обвинения". Поэтому, учитывая положения статьи 105 Конституции Украины... указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины во время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении... и он не может быть привлечен к административной ответственности", — говорится в постановлении.

С учетом этих обстоятельств суд приходит к выводу, что составленный в отношении президента Украины протокол не согласуется с положениями статьи 105 Конституции Украины, а потому не может быть признан допустимым доказательством события административного правонарушения. В соответствии с требованиями КУоАП, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае отсутствия события и состава административного правонарушения, говорится в постановлении.

Как известно, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства — не представления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Он отметил, что все граждане Украины равны перед законом, и заявил, что готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

"В 2019 году семья главы государства получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", — сообщили в Офисе президента Украины.

7 июля председатель НАПК Новиков составил и вручил Зеленскому два административных протокола в связи с административными нарушениями.

Отметим, в марте 2019 года, будучи еще кандидатом в Президенты Украины Владимир Зеленский заявлял, что необходимо снять неприкосновенность одним законом сразу с народных депутатов, президента и судей. Однако на сегодняшний день неприкосновенность снята только с народных депутатов Украины.