Глава НАПК вручил Зеленскому два админпротокола за его "преступление"

Национальное агентство по предупреждению коррупции вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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"После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомления в реестр не поступило", — отмечается в сообщении.

А уже 7 июля глава НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями по статье 172-6 кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение требований финансового контроля"). Санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа до 1700 грн. Соответствующие материалы будут переданы в суд.

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Напомним, что ранее Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В сообщении Офиса президента отмечается, что в 2019 году семья главы государства получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и после этого приобрела ОВГЗ на сумму 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. По действующему законодательству, гарант должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако он этого не сделал.