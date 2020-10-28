Конституционный суд отменил электронные декларации и незаконное обогащение

Конституционный Суд Украины признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Такое решение КСУ принял по конституционному представлению народных депутатов, сообщил экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко в Telegram.

"На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными", — говорится в сообщении.

В то же время известно, что обязательства декларировать имущество суд признал конституционными, а ряд других положений еще будет изучаться.

Указано, что решение КСУ означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования.

По данным Лещенко, представление было инициировано депутатами ОПЗЖ и "За будущее", а проект судьям раздали только утром 27 октября.

"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили только четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый", — утверждает Лещенко.

В свою очередь в Офисе президента Украины, комментируя решение Конституционного суда отменить уголовное наказание за недостоверное декларирование, заявили, что, "несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены".

У Владимира Зеленского отметили, что система электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов, созданная в Украине, до сих пор работала эффективно, "наконец показав украинскому народу, чем на самом деле владеют политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства". В эту систему входит и Национальное агентство по предотвращению коррупции, напомнили в ОП.

"Считаем это фундаментальным достоянием государства", — говорится в сообщении.

На Банковой подчеркнули, что нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике.

"К сожалению, в Украине все еще есть "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит — честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены", — подчеркивается в сообщении.

Также в ОП отметили, что ждут полного текста решения.

"Осознаем, что решение Конституционного суда окончательное и не подлежат обжалованию. Но окончательным и не подлежащим обжалованию является также и стремление Украины к полноценному присоединению к европейским и евроатлантическим структурам", — отметили в ОП.

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При этом на Банковой заверили, что президент Зеленский использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить работу системы электронного декларирования.

Тем временем стало известно, что глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас 27 октября встретился с главой КСУ Александром Тупицким, где обсудили "важность прозрачности в работе" и сохранения всего достигнутого после Революции достоинства в 2014 году.

"Плодотворная встреча представительства ЕС в Украине и посольства США в Украине с главой Конституционного суда Украины. Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе важность прозрачности и сохранения достижений, достигнутых после Революции достоинства в 2014 году", — сказал Маасикас.

Ранее в КСУ поступило конституционное представление 48 народных депутатов, которые, в частности, предлагали отменить:

- декларирование несовершеннолетних детей и других лиц, живущих с чиновником;

- проведение НАПК мониторинга образа жизни чиновников;

- проведение НАПК полной проверки деклараций;

- доступ НАПК к информационным базам данных и государственным реестрам;

- декларирование сведений о недвижимости, незавершенном строительстве, ценном движимом имуществе, в том числе транспорте, денежных активах и заемных средствах, финансовых обязательствах, расходах и сделках, работе по совместительству;

- декларирование сведений о чужих объектах, от которых чиновник имеет право получать доход;

- публичный доступ к декларациям;

- представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии;

- статьи 366-1 "Декларирование недостоверной информации" и 368-5 "Незаконное обогащение" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) признала неконституционными ряд норм Закона "О Национальном бюро Украины".